Мишустин подписал постановление по реестру апостилей для сведений об образовании

Boris Borisov

Апостиль – это печать, заверяющая подлинность документа, а также подтверждающая факт, что он получен по законам страны, которая его выдавала. Апостиль свидетельствует о подлинности подписи и наличия у лица, подписавшего документ, представленный к подтверждению, права его подписи, а также подлинности печати, которой скреплен документ. Штамп Апостиль действует только в странах, подписавших Гаагскую конвенцию от 1961 года.