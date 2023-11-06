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Мишустин подписал постановление по реестру апостилей для сведений об образовании

Мишустин подписал постановление по реестру апостилей для сведений об образовании

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, интегрированного с государственными информационными системами.

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Boris Borisov
Апостиль – это печать, заверяющая подлинность документа, а также подтверждающая факт, что он получен по законам страны, которая его выдавала. Апостиль свидетельствует о подлинности подписи и наличия у лица, подписавшего документ, представленный к подтверждению, права его подписи, а также подлинности печати, которой скреплен документ. Штамп Апостиль действует только в странах, подписавших Гаагскую конвенцию от 1961 года.
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