Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, интегрированного с государственными информационными системами.
Мишустин подписал постановление по реестру апостилей для сведений об образовании
Комментарии
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Boris Borisov
Апостиль – это печать, заверяющая подлинность документа, а также подтверждающая факт, что он получен по законам страны, которая его выдавала. Апостиль свидетельствует о подлинности подписи и наличия у лица, подписавшего документ, представленный к подтверждению, права его подписи, а также подлинности печати, которой скреплен документ. Штамп Апостиль действует только в странах, подписавших Гаагскую конвенцию от 1961 года.
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