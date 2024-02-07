Женщина ринулась на капот машины, пытаясь вернуть свою собаку

Прямо в центре Лос-Анджелеса воры украли у местной жительницы её любимца — французского бульдога. Женщина сразу бросилась на капот машины, в которой увезли собаку, и проехала на нём по одной из центральных улиц.
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