Россиянам объяснили, как выделить анкету в дейтинг-приложении

Пользователи дейтинг-приложений оценивают анкету меньше чем за секунду и чаще решают написать по одной фотографии.
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