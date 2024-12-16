Генерал Каракаев рассказал о пусках ракет на максимальную дальность

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность.
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