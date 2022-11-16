Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Какие продукты питания подорожали в России

Рост цен на плодоовощную продукцию  с 8 по 14 ноября ускорился сразу до 2% по сравнению с 1,3% на предыдущей отчетной неделе, основной вклад в такую динамику внесло близкое к рекордному в текущем году недельное подорожание огурцов и помидоров.

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