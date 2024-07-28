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Станкович о Соболеве вне заявки на матч с «Химками»: «Клуб уже дал правильную версию»

Станкович о Соболеве вне заявки на матч с «Химками»: «Клуб уже дал правильную версию»

27-летний нападающий не попал в состав красно-белых на игру с «Химками», которая состоится сегодня.  «Клуб уже дал ту версию, которая является правильной.

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