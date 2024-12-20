Американка отправилась в тюрьму за то, что издевалась над двумя своими детьми

В США женщина издевалась над собственными детьми и попала в тюрьму. Об этом сообщает канал ABC13. Маркита Фирс из Хьюстона, штат Техас, была арестована в своей квартире после того, как несколько раз ударила шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь по голове, а также грубо трясла ее.