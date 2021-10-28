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Наталия Антонова. Путь к успеху, роли в кино, два брака и пятеро детей. Как живет актриса, кто ее мужья?

Наталия Антонова. Путь к успеху, роли в кино, два брака и пятеро детей. Как живет актриса, кто ее мужья?

Наталия Антонова — популярная российская актриса театра и кино. В фильмографии артистки множество ролей в фильмах и сериалах, она играет как лирических героинь, так и сильных духом женщин с непростой судьбой.

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