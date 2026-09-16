Поступающим в ВВУЗы Военный комиссариат Новоаннинского, Киквидзенского и Алексеевского районов Волгоградской области проводит отбор курсантов для поступления в высшие военно-учебные заведения в 2027 году по программам с полной и средней военно-учетной подготовкой.