Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    Где прячется этот министр колокольчиков? Может быть начнет работать? Зарплаты получает?Фотографировал в ...
  • Наталия
    И это совсем не повод для шуточек на эту тему. Наоборот, надо серьезно задуматься, почему такое вообще могло произойти.Граница также на ...
  • Татьянка Яцук
    То есть от нас пытаются скрыть то, что фактически происходит с миграционной ситуацией, что по-прежнему недуром прут  ...Фотографировал в ...

Совместный нагиб гегемона

Совместный нагиб гегемона

Автор:  АМАРАНТ "Прекратите измываться!" Братский рейд на Алясочку вогнал амеров в коллапс. Такого унижения они давно не испытывали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Цыганов
С юмором, кратко и сердито!!!
Ответить
14 час.
Компанцев Сергей
Совместный нагиб гегемона.. сша за Аляску то не заплатили и живут уже 200 лет на нашей территории . вру пусть документ покажут что кто получал золото по факту , до англии доплыли а потом судно было потоплено и на дне нет не грамма золота , просто англичане то пираты и у себя золото изъяли и потом потопили сами и по договоренности посменной там должны быть русские школы и церкви факт юридический подписанный
Ответить
9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Точно! Вот в Аргентине президентом Миллея поставили англосаксы и он приказал все аргентинское золото отправить на &quot;хранение&quot; в Британию.А Николашка Вторый вывез золото России в Британию, пишут что-то пятьсот тонн, но сам не успел &quot;слинять&quot;. А сейчас самый святой на Руси.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх