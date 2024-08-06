Компанцев Сергей

Совместный нагиб гегемона.. сша за Аляску то не заплатили и живут уже 200 лет на нашей территории . вру пусть документ покажут что кто получал золото по факту , до англии доплыли а потом судно было потоплено и на дне нет не грамма золота , просто англичане то пираты и у себя золото изъяли и потом потопили сами и по договоренности посменной там должны быть русские школы и церкви факт юридический подписанный