Автор: АМАРАНТ "Прекратите измываться!" Братский рейд на Алясочку вогнал амеров в коллапс. Такого унижения они давно не испытывали.
Совместный нагиб гегемона
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Аркадий Цыганов
С юмором, кратко и сердито!!!
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14 час.
Компанцев Сергей
Совместный нагиб гегемона.. сша за Аляску то не заплатили и живут уже 200 лет на нашей территории . вру пусть документ покажут что кто получал золото по факту , до англии доплыли а потом судно было потоплено и на дне нет не грамма золота , просто англичане то пираты и у себя золото изъяли и потом потопили сами и по договоренности посменной там должны быть русские школы и церкви факт юридический подписанный
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Точно! Вот в Аргентине президентом Миллея поставили англосаксы и он приказал все аргентинское золото отправить на "хранение" в Британию.А Николашка Вторый вывез золото России в Британию, пишут что-то пятьсот тонн, но сам не успел "слинять". А сейчас самый святой на Руси.
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5 час.
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