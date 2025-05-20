Запоздалые прозрения Запада

Военная аналитика здорового человека против самонадеянных иллюзий потустороннего мира В последнее время, практически в ежедневном режиме с Запада идет поток откровений и стенаний по поводу его фатальной военной немощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии