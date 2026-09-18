В МИД России рассказали об ответе на 21-й пакет санкций

В МИД России прокомментировали утверждение 21-го санкционного пакета Евросоюза в отношении РФ и рассказали об ответных мерах.
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