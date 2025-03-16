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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Соцсети сообщили о новом обстреле брянского Подывотья украинскими террористами

Соцсети сообщили о новом обстреле брянского Подывотья украинскими террористами

Напомним, что ранее в результате атаки на Подывотье была ранена женщина, она получила жуткие травмы.В ночь с 16 на 17 марта в одном из мониторинговых ТГ-каналов появилась информация о возможном обстреле села Подывотье в Севском районе Брянской области.

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