Соцсети сообщили о новом обстреле брянского Подывотья украинскими террористами

Напомним, что ранее в результате атаки на Подывотье была ранена женщина, она получила жуткие травмы.В ночь с 16 на 17 марта в одном из мониторинговых ТГ-каналов появилась информация о возможном обстреле села Подывотье в Севском районе Брянской области.