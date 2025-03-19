В Госдуме предположили, чем грозит теплая зима урожаю в 2025 году

Депутат Сулейманов заявил о возможной засухе из-за теплой зимы в 2025 году Из-за малоснежной теплой зимы урожай в 2025 году может пострадать от засухи, предположил в беседе с ОТР член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.