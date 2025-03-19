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  • Михаил Васильев
    Рассчитались с ней натурой ...Модель Мария Кова...
  • федор
    Этого чмошника на зону , пусть падла поработает своим шершавым языком и очком !!!!Психопат и агресс...
  • саша пупкин
    Кому нахер нужны извинения этого пи..са??? Вальнули бы на месте при переходе КСП))))Психопат и агресс...

В Госдуме предположили, чем грозит теплая зима урожаю в 2025 году

В Госдуме предположили, чем грозит теплая зима урожаю в 2025 году

Депутат Сулейманов заявил о возможной засухе из-за теплой зимы в 2025 году Из-за малоснежной теплой зимы урожай в 2025 году может пострадать от засухи, предположил в беседе с ОТР член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

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