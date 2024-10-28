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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслуживает его. Ямаль скоро будет на этом месте»

Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Защитник «Реала» Карвахаль занял четвертое место, вингер «Барселоны» Ямаль стал восьмым и получил приз лучшему молодому игроку.

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