Обнародованы документы «Смерш» об убийстве освободившего Киев генерала Ватутина бандеровцами

В недавно вышедшем сборнике "Смерш". 1943-1945" появилась справка с результатами расследования обстоятельств убийства украинскими националистами генерала армии, "освободителя Киева" Николая Ватутина.
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