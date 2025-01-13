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В Екатеринбурге продолжается погодная аномалия

В Екатеринбурге продолжается погодная аномалия

В Екатеринбурге по-прежнему держится аномально теплая погода. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие несколько дней немного похолодает, в понедельник и вторник днем будет до -1…-2 °C, по ночам -6…-7°, а к среде столбики термометров опустятся до -5 градусов днем, такая же погода будет в четверг.

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