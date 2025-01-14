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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нас ждет анонс Resident Evil 9? По слухам, на Xbox Developer Direct покажут новую часть японск...

Нас ждет анонс Resident Evil 9? По слухам, на Xbox Developer Direct покажут новую часть японск...

Нас ждет анонс Resident Evil 9? По слухам, на Xbox Developer Direct покажут новую часть японской “легендарной” франшизыТретья ежегодная презентация Xbox Developer Direct от Microsoft, назначенная на 23 января, продолжает обрастать слухами.

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