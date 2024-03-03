В Сириусе прошли соревнования мультиспортивного турнира "Игры Будущего" В Сириусе прошли соревнования мультиспортивного турнира "Игры Будущего".
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В Сириусе прошли соревнования мультиспортивного турнира "Игры Будущего" В Сириусе прошли соревнования мультиспортивного турнира "Игры Будущего".