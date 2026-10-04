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Минобороны РФ возложило на Зеленского ответственность за усиление ударов

Минобороны РФ возложило на Зеленского ответственность за усиление ударов

Ответственность за усиление российских ударов по военным объектам Украины лежит на Владимире Зеленском.

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