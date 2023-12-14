«Джеймс Уэбб» позволил разглядеть самую маленькую «звезду» в истории астрономии

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Kevin Luhman (PSU), Catarina Alves de Oliveira (ESA) Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» смогли выявить рекордно малый объект, формирующийся как звезда — это крошечный, свободно плавающий коричневый карлик, масса которого всего в три-четыре раза больше, чем у планеты Юпитер.