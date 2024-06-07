Ученые нашли в восточной части Тихого океана несколько новых видов живых организмов

Участники 45-дневной международной исследовательской экспедиции обследовали зону Кларион-Клиппертон, расположенную между Мексикой и Гавайями в восточной части Тихого океана, где обнаружили несколько новых видов животных, одному из которых около 15 тысяч лет.
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