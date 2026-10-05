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ТАСС

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ERT-news: рыбаки Греции проводят акции протеста из-за роста цен на топливо

ERT-news: рыбаки Греции проводят акции протеста из-за роста цен на топливо

АФИНЫ, 5 октября. /ТАСС/. Греческие рыбаки проводят акции протеста в портах Пирея и Салоник из-за роста цен на топливо и некоторых других проблем, угрожающих отрасли.

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