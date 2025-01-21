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ДНР: за сутки 23 обстрела, выпущено 69 боеприпасов по Горловке

ДНР: за сутки 23 обстрела, выпущено 69 боеприпасов по Горловке

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 23 раза за сутки, выпустив 69 боеприпасов, сообщили в ДНР.

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