День преподобного Нестора Летописца: приметы и традиции

9 ноября 2024 года православные христиане отмечают день преподобного Нестора Летописца. В этот день принято вспоминать автора, подарившего России «Повесть временных лет», а также соблюдать обещания и выполнять работу до конца.
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