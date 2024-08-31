Президент Черногории: страна ввела санкции против России ради ЕС

Черногория поддержала санкции против России, чтобы согласовать свою внешнюю политику с Евросоюзом и приблизиться к членству в этом объединении, несмотря на значительные финансовые потери в туристическом секторе.
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