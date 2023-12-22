Запад пытается дискредитировать Патрушева и убрать его из команды Путина. The Wall Street Journal дало свою версию гибели Пригожина

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало скандальную версию гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что, по версии западных пиар-технологов, должно спровоцировать раскол среди сторонников Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии