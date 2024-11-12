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«ВО»: ВС РФ перегружают систему ПВО в Киеве и области, методично ее разрушая

«ВО»: ВС РФ перегружают систему ПВО в Киеве и области, методично ее разрушая

В прошедшую ночь российские войска нанесли серию ударов по системам ПВО в Киеве и Киевской области. Войска России использовали тактику методичного уничтожения столичных украинских средств противовоздушной обороны.

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