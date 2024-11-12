«ВО»: ВС РФ перегружают систему ПВО в Киеве и области, методично ее разрушая

В прошедшую ночь российские войска нанесли серию ударов по системам ПВО в Киеве и Киевской области. Войска России использовали тактику методичного уничтожения столичных украинских средств противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии