Мексика и Россия обсуждают сотрудничество в поставках продуктов питания

Создание лаборатории для сертификации мексиканской еды в целях экспорта в Россию могло бы способствовать устойчивым поставкам, сообщил РИА Новости Альфредо Гарсия Ороско, консультант и специалист в области комплаенса.
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