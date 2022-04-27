Происшествия

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В Забайкалье полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению местных жителей в ограблении ювелирного магазина

По версии следствия, трое жителей поселка Чернышевск открыто похитили золотые украшения с витрин на сумму больше полутора миллионов рублей.

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