Стартап Arx Robotics в ФРГ получил заказ на поставку роботов для ВСУ

Основатель мюнхенского стартапа в сфере робототехники Arx Robotics Марк Витфельд сообщил, что компания получила заказ на поставку нескольких тысяч единиц роботизированных транспортных средств для Вооруженных сил Украины до конца 2027 года.
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