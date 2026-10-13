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Аргументы и Факты

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Стартап Arx Robotics в ФРГ получил заказ на поставку роботов для ВСУ

Стартап Arx Robotics в ФРГ получил заказ на поставку роботов для ВСУ

Основатель мюнхенского стартапа в сфере робототехники Arx Robotics Марк Витфельд сообщил, что компания получила заказ на поставку нескольких тысяч единиц роботизированных транспортных средств для Вооруженных сил Украины до конца 2027 года.

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