Сумы или Харьков: какой город станет российским раньше

Расклад сил указывает на то, что один из областных центров обязательно вернется на Родину до конца года Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Темпы наступления нашей армии в зоне ответственности ГрВ «Север», по сводкам с мест, в последнее время существенно возросли.