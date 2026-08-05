БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сумы или Харьков: какой город станет российским раньше

Сумы или Харьков: какой город станет российским раньше

Расклад сил указывает на то, что один из областных центров обязательно вернется на Родину до конца года Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Темпы наступления нашей армии в зоне ответственности ГрВ «Север», по сводкам с мест, в последнее время существенно возросли.

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