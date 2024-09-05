По Екатеринбургу гоняет спорткар как из голливудского фильма. Фото

Горожане не перестают удивляться дорогим машинам, которые ездят по улицам Екатеринбурга. Так, недавно уральцы заметили британский Aston Martin Vantage из фильма «Бесконечность» с актером Марком Уолбергом.
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