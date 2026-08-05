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Аргументы недели

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Путин подписал закон об административной ответственности для цифровых платформ

Путин подписал закон об административной ответственности для цифровых платформ

Владимир Путин подписал закон, который вводит серьёзные штрафы для маркетплейсов, сервисов объявлений, доставки и аренды жилья.

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