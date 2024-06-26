Кэмерон: Великобритания убеждала Францию не допустить эскалацию на Украине

Британские политики в частных беседах убеждали французских не отправлять войска на Украину. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил пранкерам Вовану и Лексусу о риске эскалации конфликта.
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