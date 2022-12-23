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23 декабря - День дальней авиации ВКС России

23 декабря - День дальней авиации ВКС России

Днем создания российской дальней авиации принято считать 23 декабря 1914 года – в этот день вышел Указ императора Николая II о формировании эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец», первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков.

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