Театр абсурда
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Театр абсурда

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Батько-стайл: Как Лукашенко гастарбайтеров отвадил и почему это гениально

Батько-стайл: Как Лукашенко гастарбайтеров отвадил и почему это гениально

Avia.pro - СМИ Приветствую всех, кто устал от того, что гастарбайтеры заполонили наши города и веси! Сегодня поговорим о том, как Александр Григорьевич Лукашенко умудрился сделать Белоруссию не самой привлекательной для гастарбайтеров.

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