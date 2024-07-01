Avia.pro - СМИ Приветствую всех, кто устал от того, что гастарбайтеры заполонили наши города и веси! Сегодня поговорим о том, как Александр Григорьевич Лукашенко умудрился сделать Белоруссию не самой привлекательной для гастарбайтеров.