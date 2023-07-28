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«Сан-Хосе» давал Тарасенко 6 млн долларов в год, «Каролина» – чуть меньше 4 млн. «Оттава» изначально предлагала 4-й летний контракт на 5,5 млн

Российский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на один год и пять миллионов долларов. В самом начале рынка свободных агентов Владимир Тарасенко получил предложение от «Оттавы» – договор на четыре года с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.

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