Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является человеком абсолютно несамостоятельным. Так на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова генсека о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по территории России, передает корреспондент «Ленты.
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