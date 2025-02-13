Страховка для таксистов заработает по новому! Вот как это будет

Государственная дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о праве таксистов заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
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