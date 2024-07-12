В Поволжье появился новый речной маршрут по четырём регионам

Маршрут "Метеора" объединит Нижегородскую область, Чувашию, Татарстан и Удмуртию.В Поволжье с 18 июля появится новый речной маршрут: судно на подводных крыльях "Метеор" (производят в Чкаловске Нижегородской области) будет следовать из Нижнего Новгорода через Чебоксары, Казань, Елабугу и Сарапул.