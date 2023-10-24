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Максим Галкин перестал скрывать семейные проблемы

Максим Галкин перестал скрывать семейные проблемы

Артист разоткровенничался на концерте в Варшаве. Фото: из открытых источников Брак иноагента Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой, вместе с детьми сбежавшими из России после начала СВО, похоже, даёт трещину.

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