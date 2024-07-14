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Народные приметы на 14 июля 2024: что можно и нельзя делать в день Кузьмы и Демьяна

Народные приметы на 14 июля 2024: что можно и нельзя делать в день Кузьмы и Демьяна

Православные верующие чтят 14 июля мучеников Косму и Дамиана, в народном календаре на этот день приходятся Летние Кузьминки.

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