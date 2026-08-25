Куда переберется человечество в случае планетарной катастрофы – рассказал глава Роскосмоса

Куда переберется человечество в случае планетарной катастрофы – рассказал глава РоскосмосаРуководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов считает, что человечеству жизненно необходимо иметь запасную площадку за пределами Земли на случай глобальных потрясений.