Куда переберется человечество в случае планетарной катастрофы – рассказал глава Роскосмоса

Куда переберется человечество в случае планетарной катастрофы – рассказал глава РоскосмосаРуководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов считает, что человечеству жизненно необходимо иметь запасную площадку за пределами Земли на случай глобальных потрясений.
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