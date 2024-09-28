Ураган «Хелен»: катастрофа во Флориде и ее последствия Ольга Вайленко27 сентября 2023 года ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США, вызвав масштабные разрушения и оставив более 1,1 миллиона домов и предприятий без электричества во Флориде.