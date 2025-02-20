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В Крыму национализируют 720 объектов

Они принадлежали украинским бизнесменам и инвесторам из недружественных стран.Антитеррористическая комиссия выяснила, что владельцы ряда объектов были связаны с украинскими спецслужбами и спонсировали ВСУ.

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