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«Остров Харк разносят на куски!» — Трамп опубликовал ИИ-ролик (ВИДЕО)

«Остров Харк разносят на куски!» — Трамп опубликовал ИИ-ролик (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный ИИ ролик с ударами по стратегически важному иранскому острову.

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