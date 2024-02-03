Решение CAS по делу Валиевой могут обжаловать в Федеральном суде Швейцарии

Известия/Ольга Мальцева Базирующаяся в Париже юридическая фирма Pinna Legal, которая занималась защитой российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), может подать апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки, сообщили в газете The Times.
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