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Решение CAS по делу Валиевой могут обжаловать в Федеральном суде Швейцарии

Решение CAS по делу Валиевой могут обжаловать в Федеральном суде Швейцарии

Известия/Ольга Мальцева Базирующаяся в Париже юридическая фирма Pinna Legal, которая занималась защитой российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), может подать апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки, сообщили в газете The Times.

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