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Новости Омска

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Ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января

Ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января. В мае россияне в 2025 году будут отдыхать по четыре дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11, сообщил глава Минтруда РФ Котяков.

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