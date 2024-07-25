Ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января. В мае россияне в 2025 году будут отдыхать по четыре дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11, сообщил глава Минтруда РФ Котяков.