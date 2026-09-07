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В 15 лет потерял близких и выжил чудом: как Сергей Жарков вырвался из 1990-х и стал звездой экрана

В 15 лет потерял близких и выжил чудом: как Сергей Жарков вырвался из 1990-х и стал звездой экрана

На экране Сергей Жарков органичен в ролях жестких, принципиальных мужчин, привыкших действовать без лишних слов.

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